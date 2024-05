Simpatica ma sfortunata, la cagliaritana Barbara rinuncia a 49mila euro e lascia “Affari Tuoi” a mani vuote

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Serata sfortunata per Barbara da Cagliari ad “Affari Tuoi”, torna a casa a mani vuote: accompagnata dalla mamma Nina, grazie al programma di Amadeus perde tutto anche alla regione fortunata. Ha un chiosco in centro, “lavoro tantissimo, 7 giorni alla settimana, non conosco Pasqua e Natale”, la giovane donna che questa sera ha gareggiato, dopo più di 20 puntate, al famoso programma in onda su Rai 1: il numero 15 è il pacco che la sorte le ha destinato e che ha portato con se sino alla fine. Una partita iniziata nel migliore dei modi, tant’è vero che la prima offerta è stata di ben 42mila euro e la seconda di 49mila euro. Pacco dopo pacco, aperti con la collaborazione del genitore, ha eliminato prima gran parte dei blu e poi i rossi, purtroppo. Operazione non scontata, la fortuna è la protagonista indiscussa di questa trasmissione.

La dea bendata ha deciso, però, di voltate le spalle alla cagliaritana e l’ha costretta ad andare “alla regione fortunata”. Ha scelto il Veneto e poi la Puglia, sbagliando ancora una volta e lasciando tanto amaro in bocca per l’occasione perduta.