Simonetta, la donna uccisa e poi gettata dentro un sacco: c’è la svolta, arrestata la nuora. La vicenda è quella di Simonetta Gaggioli, ex funzionaria della Regione Toscana. I carabinieri di Livorno, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, hanno arrestato Adriana Gomes, nuora di Gaggioli: è accusata di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Per concorso nei reati è ancora indagato il marito Filippo Andreani, figlio della 76/enne.

I particolari pubblicati oggi dal nostro giornale partner Quotidiano.net: “Secondo quanto ricostruito dai carabinieri a causare la morte della donna sarebbe stata una dose massiccia, circa 10 volte superiore a quella prescritta, di un farmaco che già assumeva ad uccidere Simonetta Gaggioli. Per gli inquirenti, sulla scorta degli esiti dell’esame autoptico e delle altri elementi acquisiti nel corso delle indagini, l’arrestata negli ultimi giorni del luglio scorso avrebbe somministrato a Gaggioli il farmaco assunto dalla 76enne per motivi terapeutici, nella dose massiccia e risultata letale. Sempre secondo la ricostruzione degli inquirenti la donna avrebbe poi trasportato, da sola, il cadavere fuori dalla sua abitazione di Riotorto e lo avrebbe caricato in auto, per poi abbandonarlo sul ciglio dell’Aurelia”.

Leggi di più qui su Quotidiano.net: https://www.lanazione.it/cronaca/simonetta-gaggioli-inchiesta-morte-arresto-1.4977941