L’emozione di Simone: “Tuta anti Covid e mascherina, così scorterò le reliquie di Sant’Efisio a Cagliari”

L’emozione c’è tutta e conta, cercando di mantenere la tranquillità, le ore che lo separano dal grande evento: scortare le reliquie di Sant’Efisio dal Comune di Cagliari alla chiesetta di Stampace. Simone Caria, trentasei anni, è Oss al Santissima Trinità da luglio 2021 e ha vissuto una parte molto grossa dell’emergenza Covid. Domani, al momento del ritorno del martire guerriero in città, insieme a lui ci saranno gli infermieri Alberto Franceschi e Simona Sensi: “Sarò totalmente bardato con la tuta bianca e la mascherina. Appena dall’ospedale mi hanno chiesto la disponibilità a scortare la preziosa teca ho subito detto di sì. Voglio dedicare il mio gesto a nonno Efisio, scomparso un anno fa a novantasei anni e molto devoto, come me, del martire. È una grande possibilità, per me, ecco perchè ringrazio tutti i miei colleghi e il mio primario, Raffele Secchi”. Caria dovrà sfilare davanti a migliaia di persone, diventando in automatico un testimone reale dei tempi, ancora duri, del virus.

“Un’emergenza che dobbiamo ancora combattere, ho visto tante persone morire in corsia per colpa del Covid. L’emergenza c’è, spero e prego Sant’Efisio che ci aiuti a sconfiggere il virus”. Tanti anni trascorsi in ospedale a Bologna, poi la decisione di ritornare nella sua Sardegna, tra i padiglioni di uno dei Covid hospital di Cagliari: “Domani scorterò le reliquie del santo, l’ho detto a mia nonna, Amelia, ed è scoppiata a piangere per l’emozione”. La stessa reazione che hanno avuto mamma Lucia e la compagna dell’Oss, Veronica, parrucchiera: “Ci saranno anche loro, tra la folla che acclamerà il nostro Efisio glorioso. E che ci liberi dal Covid, ci affidiamo tutti a lui”.