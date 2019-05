Simone Padoin superstar al mercato di San Benedetto: “Ti prego, resta al Cagliari”

Simone Padoin al mercato civico di San Benedetto, fioccano applausi e selfie. Il centrocampista del Cagliari, tra giocatori più apprezzati dalla tifoseria rossoblù si muove “agilmente” tra i box della struttura, e anche stamattina non sono mancate le foto e i selfie ricordo. Come nel caso di Oreste Tuveri, tra i fruttivendoli più conosciuti di tutto il mercato: “Ha comprato albicocche,fragole, pomodorini camona e datterini, un po’ di zucca e carote, ci ha detto che deve fare scorta per tutta la settimana per lui e la sua famiglia”. E, ovviamente, non sono mancati gli appelli, nei confronti del giocatore, per restare ancora nella squadra più tifata in tutta la Sardegna: “Il campionato è finito e il Cagliari è restato in serie A. Padoin è un grande giocatore, speriamo che resti con noi”.