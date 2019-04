Simone, 42 anni, ammazza la moglie Alice e poi si suicida. Su Fb le aveva appena scritto: “Ti amo”

Un assistente capo della Polizia di Stato, Simone Cosentino, 42 anni, in servizio presso la questura di Ragusa, ha ucciso nella notte la moglie di 33 anni, Alice Bredice, e poi si è tolto la vita. L’arma del delitto è la pistola di ordinanza. In casa c’erano anche le due figlie piccole, illese. Il pm di turno è il sostituto procuratore Giulia Bisello. La donna sarebbe stata uccisa nel sonno.

Un assistente capo della Polizia di Stato, Simone Cosentino, 42 anni, in servizio presso la questura di Ragusa, ha ucciso nella notte la moglie di 33 anni, Alice Bredice, e poi si è tolto la vita. L’arma del delitto è la pistola di ordinanza. In casa c’erano anche le due figlie piccole, illese. Il pm di turno è il sostituto procuratore Giulia Bisello. La donna sarebbe stata uccisa nel sonno.

Sulla pagina Fb dell’uomo un messaggio nel cuore della notte: “Ti ho dedicato tutta la mia vita, ti amo”. Poi, pare mentre la donna dormiva, le ha sparato. L’agente scelto l’aveva conosciuta in Piemonte dove per un periodo ha prestato servizio. Vivevano in una villetta sulle colline di Ragusa, in una zona isolata.