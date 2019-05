Simona, futura dottoressa di Cagliari: “Sono pescetariana, dovete smettere di mangiare carne perchè fa ammalare”

Simona Castellino, 24enne siciliana, da sei anni vive in Sardegna e sta per laurearsi in Medicina: “Mangio solo pesce, soprattutto orate, e sto alla grande. Si può non rinunciare alla gola ma bisogna ridurre anche i latticini”. Nell’Isola, però, mangiare carne è una tradizione: “Porta malattie”. GUARDATE la VIDEO INTERVISTA