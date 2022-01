Silvia Troncia a Radio Zampetta Sarda: “La mia casa? Un ricovero per cani e gatti disabili”

LA MIA CASA, UN RICOVERO PER CANI E GATTI DISABILI.

LA MISSIONE D’ AMORE DI SILVIA TRONCIA E DELLA SUA ASSOCIAZIONE AMICI DEL BRANCO DI QUARTU: ” APRITE IL VOSTRO CUORE A QUESTI ANIMALI BISOGNOSI DI TANTO AMORE CON UN’ ADOZIONE A DISTANZA. “

La nostra associazione è nata da circa 11 anni e ci occupiamo, specialmente in questi ultimi anni, di cani e gatti disabili, vecchi, paraplegici, con problemi neurologici, ci prendiamo cura di loro perché sono i “più deboli.”

Abbiamo costruito una degenza e un ricovero a casa nostra solo per loro.

Presto il mio volontariato presso i canili Shardana, Cave Canem e Ortacesus, in quest’ ultimo mi occupo soprattutto delle adozioni, a casa ho ospitato cani di questi canili con particolari problemi importanti perché andavano seguiti in diversi orari.

QUANTO È IMPORTANTE LA PRESENZA DELLE ASSOCIAZIONI ALL’ INTERNO DEI CANILI?

“È importantissimo soprattutto per sponsorizzare le adozioni, vorrei fare tanto di più perché i cani e i gatti sono tanti, ma non basta mai il tempo quando siamo così impegnati e ne le forze fisiche perché non siamo in tante, e questa è una missione che in poche seguiamo con costanza. Poi ci sono tante volontarie che aiutano, però essere costanti è un impegno difficile , comunque è importantissimo pubblicare una foto, un annuncio e andare in canile a dare quel biscottino, quella coccola e quell’ uscita in più. Tutte queste attenzioni sono davvero fondamentali soprattutto per i più deboli, li aiuta a tirarsi su, abbiamo avuto risultati eccellenti con una coccola o un pasto in più

Anche quando arrivano feriti, si la struttura garantisce un’ operazione di ortopedia, ma la ripresa è sempre difficile e con un ulteriore aiuto si rende una degenza più semplice.”

QUANTI CANI E GATTI OSPITA IL TUO RIFUGIO?

“Il mio rifugio ospita 27 cani e 10 gatti, quest’ ultimi sono per la maggior parte paraplegici per malformazioni o vittime di incidenti stradali o domestici, per esempio cadute dai balconi e i proprietari rinunciano alla proprietà perché non vogliono accudire un gatto con la spina dorsale spezzata. Ma non vogliono capire che non è così difficile seguire un animale invalido, ma al giorno d’ oggi è difficile avvicinarsi a questo mondo per questo proponiamo le ADOZIONI A DISTANZA.

La mia associazione permette alle persone di venire in struttura e di far vedere questi tipo di mondo, far conoscere l’ animale anche così e spiegare che si può imparare ad avere animali con una invalidità.”

HAI DEGLI APPELLI DA FARE?

“Volevamo fare un appello perché stiamo richiedendo dei pannolini per la zona gatti, la misura è la più piccola da 0 a 5 kg a uso umano. Inoltre ci servono salviette senza alcool, non abbiamo preferenze di marche e infine ci servono tante traverse sia per i gatti che per i cani.

Cibo specifico:

Urinary, fibre, gastrointestinal Royal gatto, crocchette adult, umido in paté.

Abbiamo bisogno anche di detergenti per pavimenti e lavatrice, detersivo piatti, sgrassatore, alcool, ammorbidente, rotoloni di carta, panni spugna.

Indirizzo per le spedizioni via Veneto 7 09060 settimo San Pietro, Cagliari

Potete contattarmi telefonicamente al