Siliqua, cervi in cerca di acqua e cibo attraversano la ex Ss 130

Non un caso isolato, poche settimane fa un esemplare era stato rinvenuto morto a bordo strada. La fine peggiore per il povero animale che, sempre più spesso, si aggira lontano dal suo habitat: hanno fame e sete gli ungulati, in mezzo ai boschi tutto scarseggia oramai. Ignoti i danni provocati a chi ha investito il cervo, senza dubbio la vettura può aver riportato ammaccature evidenti e il rischio ora si rafforza: sono di pochi giorni fa, infatti, le immagini pubblicate da un cittadini che avvisa del pericolo. “Due cervi che attraversano la

Strada (ex 130 altezza dello svincolo per il caseificio) per poi allontanarsi nelle campagne .. occhio, ormai stanno arrivando in paese” si legge.