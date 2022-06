Siliqua, aggredisce e ferisce la ex moglie: 38enne in carcere.

Ieri a Siliqua i carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di atti persecutori e maltrattamenti in famiglia un 38enne del luogo, disoccupato con precedenti denunce a carico. L’uomo nella tarda serata di ieri ha aggredito fisicamente e verbalmente la ex moglie, sua coetanea anche lei residente a Siliqua, cagionandole delle lesioni guaribili in 3 giorni. L’arresto è stato possibile in relazione alla rapidità con cui i militari sono potuti intervenire, tale da rendere possibile la flagranza. Al termine della redazione dei verbali descrittivi di quanto accaduto, l’uomo è stato trasferito presso la casa circondariale “Ettore Scalas” di Uta, così come disposto dalla Procura della Repubblica di Cagliari.