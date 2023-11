Siliqua, 2 cuccioli abbandonati lungo la Sp2: il Comune lancia un appello

Vagavano disperati, impossibile per loro sopravvivere senza acqua e cibo e con il serio pericolo di essere travolti dalle automobili in corsa: salvati e affidati alle cure di della “Tana del volo” è l’istituzione locale, guidata da Francesca Atzori, a intervenire direttamente per cercare una famiglia per i cagnolini. Sono maschi, poche settimane di vita, tra le braccia degli agenti della polizia locale si fanno fotografare: sguardo smarrito, strappati dall’affetto della loro mamma si spera che possano presto trovare quello degli esseri umani, ben diversi, ovviamente, da chi ha deciso di sbarazzarsi di loro abbandonandoli lungo la provinciale. Una pratica, quella del benessere animale, che viene sempre più accentuata dalle amministrazioni comunali al fine di sensibilizzare, il più possibile, tutti i cittadini verso il rispetto e l’osservanza delle norme in materia. Chi fosse interessato ad adottare i cuccioli può chiamare il numero 3398464104.