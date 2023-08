Si tuffano per salvare il cane, due donne annegano nel torrente

Dramma a Sondrio dove due donne, Rosa Corallo, 60 anni, residente a Pescate, e Veronica Malini, 54 anni, di Cernusco Lombardone si sono tuffate nel torrente lungo il sentiero Marson per salvare il cane di Rosa. La dinamica della tragedia non è chiara, sicuramente il cane (non si sa se sia scivolato o si sia tuffato) si è trovato in difficoltà a causa delle acque particolarmente agitate. Così Rosa si è tuffata e l’amica Veronica ha fatto altrettanto per darle una mano. Purtroppo però non sono riuscite nel loro intento è sono scomparse nell’acqua. A dare l’allarme il loro accompagnatore che non ha potuto salvarle. L’incidente è successo mercoledì e i corpi delle due amiche escursioniste sono stati ritrovati oggi vicino la diga grazie al lavoro di vigili del fuoco, sommozzatori, soccorso alpino e specialisti del Sagf della Guardia di Finanza.