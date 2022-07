Si tuffa nel lago e muore annegato a 35 anni, San Sperate sotto choc per Antonio Pala

San Sperate è un paese sotto choc, un suo giovane abitante è morto annegato nel lago di Limone sul Garda, in Lombardia. Antonio Pala, 35 anni, aveva raggiunto la Lombardia da due settimane per lavorare, stagionalmente, come barista all’hotel Astoria. Ieri pomeriggio il dramma: aveva il giorno libero e ha raggiunto il lago. Si è tuffato ed è rimasto stroncato da un malore fatale. Pala, come riporta il nostro giornale partner Il Giorno, avrebbe bevuto una birra ghiacciata poco prima di fare il bagno. A dirlo sono stati alcuni testimoni. Sul posto si sono precipitati gli uomini della Guardia costiera di Salò, l’ambulanza della Croce bianca, l’elisoccorso da Trento e i Vigili del fuoco. Il povero Antonio Pala è stato individuato sul fondale, a sei metri di profondità. Affidato ai sanitari del 118 per tentare le manovre di rianimazione, è stato tutto inutile: era già morto.

Choc a San Sperate, dove il giovane era molto conosciuto. La volontà di partire per farsi la stagione era stata dettata anche dall’obiettivo di guadagnare per aiutare la sua famiglia. Antonio Pala lascia la mamma, Giuseppina, e due sorelle, Michela e Sabrina.