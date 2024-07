Si tuffa e rischia di annegare: ragazzo salvato dal campione di nuoto di Cagliari Corrado Sorrentino

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Si è tuffato in mare, ma ha rischiato di morire a causa delle forti correnti che non gli consentivano di tornare a riva. Un ragazzo è stato salvato da Corrado Sorrentino, campione di nuoto cagliaritano, e probabile prossimo consigliere comunale del capoluogo. Gli è saltata, causa maltempo, la gita a Malu Entu e ha potuto così compiere un gesto eroico della spiaggia di San Giovanni di Sinis che ha poi raccontato nella propria pagina Facebook.

“Quello di oggi è stato in incidente non c’è stato solo menefreghismo o manie di protagonismo”, ha scritto Sorrentino, “un incidente vero, io c’ero. Il mare a volte non perdona, non lo fa di proposito, se tu non fai parte del suo mondo in qualche modo ti fa suo, morendoci dentro. Serve un piano sulla sicurezza in mare vero, serio, che prevenga già prima che curare, perché tante volte non si fa in tempo. Anche oggi dobbiamo in qualche modo la vita al mare, perché se quella escursione annullata mi ha portato in un altro luogo, in un determinato momento, è perché dovevo essere lì per un buon motivo, la vita appunto. Chiedo al mare di accogliermi e ai suoi abitanti di proteggermi”.