Si sente male in auto, tre giovani operatori del 118 lo salvano

È accaduto ad Arezzo sabato pomeriggio, proprio durante il traffico per La città di Natale aretina, quando un uomo di 48 anni ha avuto un malore mentre era in coda in auto. Dietro e lui, fortunatamente, tre giovani (due uomini e una donna) operatori del 118 che si sono accorti che qualcosa non andava e sono subito intervenuti, salvandogli di fatto la vita chiamando poi i colleghi.

L’uomo, che era con la sua famiglia, riesce comunque a frenare e a fermarsi in mezzo alla carreggiata, poi l’intervento tempestivo dei tre ragazzi.

“La loro responsabilità personale, l’impegno civile e la professionalità hanno permesso di scrivere un altro finale”, scrive la Asl Toscana Sud Est in una nota di encomio per i 3 ignoti salvatori.

Il loro intervento – ha spiegato ad Arezzo notizie la dottoressa Katia Bacchini del 118 di Arezzo che è intervenuta successivamente- è stato fondamentale. Hanno immediatamente chiamato l’emergenza ed effettuato tutte le manovre necessarie, e lo hanno fatto con grande sangue freddo e professionalità. Con la nostra automedica e l’ambulanza della Misericordia di Arezzo siamo arrivati in pochissimi minuti facendoci strada tra un traffico infernale. Al nostro arrivo abbiamo defibrillato l’uomo direttamente in strada. Ha ripreso subito a respirare e questo ci ha permesso di trasportarlo, in codice rosso, in ospedale in tutta sicurezza”.