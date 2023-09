Si schianta un aereo delle Frecce Tricolori, muore una bambina di 5 anni

Incredibile tragedia a Torino, nelle vicinanze dell’aeroporto Caselle: un aereo delle Frecce Tricolori è caduto in fase di decollo durante le prove per lo spettacolo previsto domani in occasione del centenario dell’Aeronautica militare. Nello schianto è stata colpita una vettura: morta una bambina di cinque anni, coinvolta l’intera famiglia. A causare l’incidente sarebbe stato uno stormo di uccelli, Il pilota è riuscito a eiettarsi prima dello schianto: è illeso ma sotto choc.

A confermare la morte della bambina di 5 anni l’Asl Città di Torino. Nell’incidente è rimasta coinvolta l’intera famiglia che si trovava a bordo della macchina che sarebbe stata colpita dal velivolo. Ustionato il fratellino, un bambino di 9 anni, trasferito al Regina Margheria, ustioni anche per la madre, in codice giallo al Cto, per il padre e per il pilota, trasferiti in codice giallo al San Giovanni Bosco.