Si schianta in moto contro un’auto, 45enne di Ollolai muore sul colpo

È morto a 45 anni Tino Mazzette, operaio di Ollolai ma da tempo residente in Piemonte. L’uomo è rimasto vittima di un incidente in moto sulla strada provinciale 211 tra Tortona e Sale, in provincia di Alessandria: è stato l’impatto con un’auto ad aver sbalzato Mazzette a decine di metri di distanza. Ignote ancora le dinamiche dell’incidente. Sul posto i medici del 118 che non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita, i vigili del fuoco e i carabinieri. Lacrime a Ollolai: Mazzette. Lascia due figli.