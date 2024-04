Si schianta e si ribalta con l’auto sulla 131 a Sestu: 29enne in codice rosso

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Ha perso il controllo della sua auto, una Alfa Mito, ed è finito contro lo spartitraffico, ribaltandosi. Un ragazzo di 29 anni è stato trasportato in codice rosso al Brotzu di Cagliari dopo l’incidente stradale avvenuto all’alba sulla statale 131. L’incidente, le cui cause sono ancora da accertare, sulla Carlo Felice in direzione Sassari all’altezza del chilometro 8, in zona Sestu. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e un’ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito in ospedale. Le sue condizioni sono gravi ma, da quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita.