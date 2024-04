Si schianta contro la sua auto per ucciderla, stalker 50enne arrestato a Carbonia per tentato omicidio

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

È stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio Alessio Zonza, guardia giurata cinquantenne di Carbonia. Con la sua Alfa Romeo si è scontrato di proposito contro la Ford Fiesta guidata da Amanda Gallus, cassiera in un market della città mineraria, per cercare di ucciderla. La donna l’aveva già denunciato per stalking e il giudice aveva disposto il divieto di avvicinamento all’uomo. Ieri pomeriggio sulla Statale 126 il folle gesto: la Gallus, elitrasportata al Brotzu, non è più in pericolo di vita ma ha riportato alcune fratture e si trova nel reparto di Ortopedia.

Alessio Zonza è al Sirai, piantonato dagli agenti. Appena sarà dimesso, se la situazione non sarà nel frattempo cambiata, sarà portato in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.