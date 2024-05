Si schianta con l’auto contro un semaforo a Villacidro, l’acoltest lo incastra: 40enne ubriaco fradicio denunciato

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

I carabinieri del Norm di Villacidro sono intervenuti, stanotte, all’incrocio tra via Roma e via Nazionale per soccorere un quarantenne che, al volante della sua Opel Corsa, era finito contro il semaforo principale. L’uomo, fortunatamente non in gravi condizioni, è stato sottoposto all’alcoltest, ed è stato così possibile accertare che fosse ubriaco: è infatti risultato positivo con untasso di 2,09 grammi di alcol per litro. L’uomo è stato denunciato alla procura della Repubblica presso il tribunale di Cagliari per guida in stato di ebrezza alcolica, la patente di guida gli è stata ritirata e l’auto è finita sotto chiave.