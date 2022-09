Si schianta con la moto a Torre delle Stelle, centauro rischia di perdere la gamba

Si è schiantato contro un’auto, nella strada tra Solanas e Torre delle Stelle, e ora rischia di perdere una gamba. L’incidente, le cause sono ancora da accertare, è accaduto nel pomeriggio sulla provinciale 17. E’ stato l’automobilista coinvolto a dare l’allarme: dopo l’arrivo dei carabinieri, il ferito è stato trasportato con l’elisoccorso in ospedale. Traffico in tilt e rallentamenti per qualche ora.