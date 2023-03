Si schianta a Is Pontis Paris, muore dopo ore di agonia al Brotzu: addio a Maurizio Muscas

È morto dopo qualche ora di agonia nel reparto di Rianimazione del Brotzu, Maurizio Muscas, il 62enne andato a sbattere contro lo spartitraffico di Is Pontis Paris con la sua Suzuki. Muscas è un volto conosciutissimo a Cagliari, da tantissimi anni gestiva un box di carne a San Benedetto: uno dei primi macellai a scommettere sulle potenzialità del mercato, era riuscito a conquistarsi una fetta importante di clienti nel suo box, il 19. Troppo gravi le ferite riportate nell’incidente.

Muscas si è schiantato contro le barriere in ferro: soccorso dal 118, è arrivato all’ospedale già in coma e non si è più risvegliato. All’alba i medici hanno decretato la morte cerebrale.