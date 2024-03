Si ribalta con l’auto in via Cornalias a Cagliari, un uomo estratto dalle lamiere e portato all’ospedale

Non c’è stata solo la 43enne investita in via Peretti nelle ultime ore a Cagliari. Un uomo ha perso il controllo della sua macchina e si è ribaltato più volte in mezzo alle quattro corsie. È probabile che l’uomo volesse svoltare e, all’origine dello schianto, ci sia stata l’alta velocità. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Locale e, oltre a un’ambulanza del 118, anche una squadra dei vigili del fuoco. Il guidatore ha riportato delle ferite, fortunatamente non gravi. Sul posto è intervenuta una medicalizzata e l’uomo, dopo le primissime cure, è stato trasportato al Santissima Trinità in codice giallo.