Si perdono nel Supramonte di Oliena, 2 escursionisti salvati nella notte

Si è concluso poco prima dell’una di questa notte l’intervento per il recupero di due escursionisti in difficoltà nel Supramonte di Oliena. Alle 19 della serata di ieri la Centrale Operativa del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna è stata allertata dalla Centrale Operativa del 118 per due escursionisti che mentre percorrevano un sentiero, diretti verso il canyon di Pentumas, hanno perso l’orientamento trovandosi in difficoltà.

Fortunatamente sono riusciti a chiamare i soccorsi perché il punto nel quale si sono fermati aveva copertura telefonica, cosa questa che ne ha permesso la localizzazione.

Sono partiti immediatamente dalla Stazione di Nuoro 4 tecnici, coadiuvati da altri tre appartenenti al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza che, raggiunti gli escursionisti, dopo averne verificato le condizioni di salute li hanno riaccompagnati alle macchine.