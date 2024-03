Si perdono con il figlio durante un’escursione a Villacidro, salvati con l’elicottero

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Intervento dei Vigili del fuoco intorno alle 17 di oggi per soccorrere una famiglia con un bambino che non riusciva a ritrovare la strada del rientro, dopo essere usciti in escursione in località Piscina Irgas in territorio di Villacidro.

L’uomo ha contattato i soccorsi dando le coordinate di dove si trovavano.

Sul posto è stata inviata la squadra del distaccamento di Iglesias, una squadra SAF (speleo alpino fluviale) e l’elicottero Drago 144 del reparto volo dei Vigili del Fuoco Sardegna. Le operazioni sono state difficoltose a causa delle raffiche di vento che si incanalavano nel canyon sono stati necessari due voli per riportare la famiglia in zona sicura: i primi ad essere elitrasportati sono stati la mamma con il bambino, fino ad un area individuata li vicino dove sono stati accuditi dal personale dei vigili del fuoco di terra, e subito dopo il padre. Per la famiglia non sono state necessarie cure mediche erano tutti in ottima salute.