Si perde in un canalone a Domus de Maria, turista francese salvata da carabinieri e forestali

Ha rischiato veramente tanto una 55enne turista francese che nel pomeriggio di ieri è andata a compiere un’escursione solitaria sui monti che dominano Domus de Maria. Dopo aver percorso un lungo sentiero, non comprendendo bene come ritornare a valle, l’imprudente escursionista ha cercato di discendere un canalone, andandosi ad infilare in un impluvio dove la vegetazione è fittissima. Le prime ombre della sera hanno cominciato ad un certo punto a farla preoccupare, dal momento che non riusciva a ritrovare la strada del ritorno, e la donna è stata colta dal panico. Non aveva acqua, non aveva viveri ed era vestita in modo piuttosto leggero con scarpe totalmente non idonee al trekking. La turista è riuscita infine a risalire su uno scoglio roccioso dal quale ha chiamato il 112. Le ha risposto la centrale dei carabinieri di Cagliari da via Nuoro. Un operatore di turno, ottimo conoscitore della lingua francese, comprendendo la disperazione della donna, l’ha rincuorata col massimo della cordialità possibile, le ha spiegato che avrebbe dovuto inviare la propria posizione WhatsApp sul cellulare in dotazione alla centrale operativa, fornendole il numero. In questo modo si è raggiunto subito un risultato essenziale, la localizzazione della persona in difficoltà. È stata subito mandata sul posto una squadra mista con i carabinieri di Capoterra e gli agenti delle Stazioni di Pula e Teulada del Corpo Forestale di Vigilanza Ambiental. I forestali sono riusciti a discendere lungo il percorso compiuto dalla donna, a raggiungerla a valle del canalone e a portarla in salvo dopo due ore di strada compiute in condizioni di scarsa luminosità e ormai di notte. Se si fosse scaricato il cellulare della dispersa e la chiamata al 112 non fosse stata possibile, dopo una notte all’addiaccio, la donna avrebbe rischiato di non poter essere più soccorsa, col rischio di finire in un crepaccio.