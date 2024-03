Si lanciano dal terrazzo per non pagare il conto del ristorante

Una storia a dir poco incredibile accaduta ieri sera in un ristorante di Firenze. Tre persone hanno cenato tranquillamente in un ristorante cinese nei pressi di piazza Annigoni, nel quartiere di Sant’Ambrogio del capoluogo toscano ma hanno deciso di concludere la serata in un modo diciamo avventuroso. I tre avventori, infatti, pur di non pagare il conto si sono lanciati dal terrazzo, facendo perdere le loro tracce. Il titolare del locale ha avvertito subito le forze dell’ordine perché, sentendo il forte rumore provenire dal deposito, temeva che qualcuno potesse essersi ferito seriamente. Poi, si è capito che, semplicemente, non volevano pagare il conto. Scappando hanno anche danneggiato il tetto del deposito sul quale sono caduti nella fuga. La polizia sta indagando per rintracciare i 3 clienti che potrebbero essere accusati di insolvenza fraudolenta.