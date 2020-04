Sì, il Coronavirus si sta davvero fermando a Cagliari: appena due contagi nelle ultime 48 ore

Sì, il Coronavirus si sta fermando a Cagliari: appena due contagi nelle ultime 48 ore. I sardi, un grande popolo che sta rispettando le regole: appena 13 nuovi casi in tutta l’Isola oggi, nessuno nel Sud Sardegna, appena due nella Città Metropolitana nelle ultime 48 ore. Sono 935 i casi ufficiali di Corona virus accertati in Sardegna ad oggi ( 13 in più di ieri). La situazione territoriale è la seguente: 620 in Provincia di Sassari (10in più), Città metropolitana 148 casi (2 più di ieri), 28 in Provincia di Oristano (1 in più di ieri), 74 nel Sud Sardegna (nessun caso) e 65 in Provincia di Nuoro (nessun caso)