Si fingono dipendenti di Poste Italia e si fanno consegnare oltre 3mila euro: madre e figlio napoletani denunciati per truffa

Ieri a Villacidro, a conclusione di un’attività d’indagine scaturita a seguito della denuncia/querela formalizzata presso la stazione da un 51enne operatore ecologico e dalla moglie, i carabinieri hanno deferito in stato di libertà alla Procura, per truffa aggravata, un ventunenne nato a San Giorgio a Cremano e la madre 41enne, originaria della stessa località.

Entrambi sono residenti a Napoli. I due in concorso tra loro il 13 settembre scorso, con artifizi e raggiri, a mezzo telefono si erano finti dipendenti della società Poste Italiane e, con abile simulazione dialettica si erano fatti ricaricare attraverso alcune operazioni suggerite per migliorare la funzionalità del conto, la somma complessiva di euro 3499, approfittando dell’ingenuità degli interlocutori certamente pescati a caso tra una serie di numeri telefonici. Entrambi gli impostori avranno un processo al palazzo di giustizia di Cagliari, ma pare molto difficile che le vittime possano recuperare qualcosa, atteso che madre e figlio sono nullatenenti, come regolarmente avviene per i truffatori.