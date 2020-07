Si finge un sindaco, acquista biglietti aerei ma non li paga: denunciato a Budoni

Prosegue l’azione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro nel contrasto alle truffe. A conclusione di articolata attività investigativa i militari della Stazione di Budoni hanno smascherato un cittadino colombiano residente in Campania il quale, spacciandosi per il Sindaco di una nota località del Nord Italia, acquistava biglietti aerei presso un’agenzia di viaggi del luogo fornendo copia dei documenti del primo cittadino senza mai corrisponderne il pagamento. L’uomo è stato denunciato per truffa.