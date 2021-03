Si fermano per strada, aprono l’auto e buttano una vecchia poltrona: il comune di Cagliari pubblica il video

Fermano l’auto sul ciglio della strada, aprono il cofano, prendono una vecchia poltrona e la gettano tra la fitta vegetazione. Come se nulla fosse. Come se fosse tutto normale. E il comune di Cagliari ha pubblicato il video dei “furbetti”: il sesto della campagna di sensibilizzazione “Basta abbandoni” realizzata dall’Amministrazione Comunale per contrastare l’abbandono irregolare dei rifiuti e chiamare tutti i cagliaritani a collaborare sia nel corretto conferimento che con la segnalazione di atti di inciviltà.

Una città pulita e sgombra dai rifiuti passa soprattutto dal comportamento di chi la vive. In città sono presenti diversi impianti di telecamere che hanno consentito di individuare e sanzionare pesantemente coloro che hanno abbandonato i rifiuti.

E da quando è partita questa campagna si sensibilizzazione, è stata creata una casella mail a disposizione di tutti i cittadini, attraverso la quale è possibile segnalare comportamenti irrispettosi per la città e per gli altri abitanti. Sarà sufficiente scrivere a segnalachiabbandona@comune.cagliari.it per far intensificare in maniera mirata i controlli che sono, comunque, già esistenti.