Si ferma per far attraversare un uomo, viene tamponato e travolge il pedone: incidente rocambolesco a Cagliari

Incidente stradale questa sera nella via Cadello in direzione Pirri. Una Renault Koleos guidata da un 64enne residente nell’area metropolitana di di Cagliari, ha tamponato una Volkswagen Polo con al volante un 38enne residente a Cagliari che si era feramato per dare precedenza ad un pedone che stava attraversando sulle strisce pedonali. A seguito dell’urto la macchina è stata proiettata in avanti, colpendo il pedone, un 25enne residente in provincia di Nuoro ma domiciliato a Cagliari per studio. Soccorso da un’ambulanza del 118, è stato trasportato per gli accertamenti del caso, con assegnato codice verde, al Policlinico di Monserrato. Sul posto la polizia Locale per i rilievi di legge.