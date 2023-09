Si ferma all’alt ma cerca di fuggire subito sulla Ss 131, dentro l’auto ha un chilo di coca: pusher in manette

Nella serata di ieri 13 settembre, personale della Squadra Mobile, in collaborazione con un equipaggio del Reparto Prevenzione Crimine Sardegna, ha tratto in arresto un soggetto trovato in possesso di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente. Nel corso di una serie di attività di contrasto alla criminalità, personale della Squadra Mobile ha sottoposto a controllo, lungo la SS 131 direttrice Cagliari-Sassari alle porte di questo capoluogo, numerosi veicoli, uno dei quali, dopo aver ottemperato all’alt, ha successivamente cercato di riprendere la marcia allo scopo di darsi alla fuga. Prontamente fermato e sottoposto a perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di un pacco completamente avvolto nel nastro adesivo, occultato sotto il sedile conducente, contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso di gr. 1157. La successiva perquisizione eseguita presso il domicilio dell’uomo, residente in un paese dell’hinterland sassarese, ha consentito di rinvenire altri 4 involucri contenti infiorescenze di “marijuana” per un peso di gr. 387. L’uomo è stato tratto in arresto per reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale. Espletate le formalità di rito l’arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di Sassari ove resterà a disposizione della competente A.G.