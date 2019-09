Sì, è un grande Cagliari: vittoria infinita a Parma con un pazzo Var, Ceppitelli e Olsen superstar

A CEPPITELLI PIACE IL PARMIGIANO

di Gigi Garau

Strepitosa vittoria del Cagliari che espugna il Tardini La mancanza di Pavoletti e Nainggolan faceva pensare al peggio, invece il Cagliari con una prestazione carica di grinta e coraggio, porta via l’intera posta nella sfida di Parma. La partita interminabile (12’ di recupero) ha fatto soffrire tifosi e calciatori ma alla fine ha premiato chi ha mostrato in campo una determinazione maggiore. Un plauso a Maran che ha riportato Cigarini (ex di lusso) in cabina di regia, ma bravissimo Ceppitelli a realizzare la sua prima doppietta in carriera, peccato il goal annullato a Joao Pedro (onestamente non ho visto nessun fallo), bravo Castro e Nandez superlativo, insomma finalmente una squadra che ha imparato a vincere, ma vediamo cosa è successo in sintesi: La prima trasferta di questa stagione per il Cagliari è a Parma, pomeriggio soleggiato con temperatura che sfiora i 28°.

La squadra di Maran ricorda ancora la scorsa stagione, quando Cervino e Inglese siglarono i due goal che condannarono i cagliaritani alla sconfitta. Per questa prima esibizione pomeridiana mister Maran presenta una squadra nuova schierata con il modulo tradizionale (4-3-1-2). Olsen in porta, capitan Ceppitelli e Pisacane centrali, Luca Pellegrini laterale sinistro e Cacciatore laterale destro, davanti alla difesa il rientro del professore Cigarini sulla sinistra Rog e a destra Nandez, dietro le punte Joao Pedro e Simeone, il “Pata” Castro. Formazione nuova per la prima trasferta del Cagliari, più geometrie e più ordine a centrocampo, questa sembra essere la ricetta di Maran per la prima trasferta della stagione. Il Parma parte di gran carriera e già al 14’ l’ex di turno Bruno Alvez fa tremare il palo alla sinistra di Olsen, con un potente calcio di punizione da 25 mt. Al 15’ provvidenziale intervento di Ceppitelli che spende bene un’ammonizione per fermare Kulusevski lanciato a rete, poco dopo è Cigarini a battere una punizione verso la porta del Parma, guadagnando un calcio d’angolo sugli sviluppi del quale Nandez lavora un’ottima palla sulla destra, riuscendo a servire al centro dell’area dove Ceppitelli solo soletto, infila l’angolo destro della porta difesa da Sepe, Cagliari in vantaggio. Il cooling break del 25’ giunge a fagiolo, i giocatori si rinfrescano meritatamente, visto la giornata ancora molto calda. Al rientro il Parma cerca una reazione che appare un po confusa, il Cagliari è lesto a ripartire in contropiede, al 38’ deliziosa punizione di Cigarini che mette sulla testa di Ceppitelli la palla del raddoppio, il capitano bomber conferma il fiuto del goal, Parma 0 Cagliari 2, il tempo di rimediare un giallo per Joao Pedro e dopo 2’ di recupero le squadre vanno al riposo con il Cagliari in vantaggio.

Al rientro dal riposo, il Cagliari sembra poter gestire la partita anche se il Parma continua a spingere sulla fascia destra e proprio sugli sviluppi di un’azione impostata da Kulusevski al 12’, è Olsen a salvare il risultato di piede. Lo stesso Olsen non può nulla 2’ dopo sulla conclusione di Barillà che accorcia le distanze per il Parma. Cagliari sotto pressione e Parma scatenato, Olsen protagonista in più occasioni su conclusioni di Cervino. Intanto altre due ammonizione per il Cagliari, Nandez e Castro, iniziano le sostituzioni: Lykogiannis per Luca Pellegrini, Maran cerca di proteggere la fascia sinistra. Al 23’ Pisacane a terra per problemi muscolari, si prepara Klavan che entra e prende il suo posto, anche il Parma effettua le prime sostituzioni, esce Brugman per Pezzella e Inglese per Crnelius. Il Parma spinge senza sosta ma al 31 è Simeone a fare un vero e proprio capolavoro, recupera una palla a centro campo e si lancia verso l’area avversaria, facendo partire un tiro preciso che s’insacca sulla destra di Sepe, Cagliari 3 Parma 1. A sette minuti dalla fine dentro Ionita e fuori Rog, la squadra di Maran sembra tenere il risultato in pugno. Il professore Cigarini sale in cattedra, difendendo e servendo palloni deliziosi ai compagni, al 41’ anche Simeone colpito da crampi, un minuto dopo rigore per il Parma per presunto fallo di mano di Klavan nell’area cagliaritana, si aspetta la decisione del VAR. L’arbitro Fabrizio Pasqua attende le indicazioni dal VAR, dal replay non sembrano esserci gli estremi per il rigore, ormai sono 4 i minuti in cui il gioco è fermo, 45’ di gioco superato abbondantemente, finalmente il responso finale, niente rigore e il gioco riprende. Ben 10 minuti di recupero, la partita continua nell’afa del Tardini, ma al 96’ è Joao Pedro a mettere la parola fine alla sceneggiata verdiana di Parma con l’unico suo acuto della giornata, Cagliari 4 Parma 1. Sono trascorsi 51 minuti e il sig. Pasqua ritorna sotto i riflettori e annulla il goal del brasiliano, quindi Cagliari 3 Parma 1. Un paio di minuti alla fine dell’incontro, Parma tutto in attacco e Cagliari a difendere e Olsen che para ancora su Cervino. Attimi infiniti di questa partita, tra caldo e dubbi arbitrali e dopo ben 12 minuti di recupero il sig. Pasqua decide che la partita è finita. Grande vittoria della squadra di Maran che s’impone di prepotenza sugli emiliani, partita superba di Ceppitelli, bravissimi anche Olsen e Cigarini, punti merito per Rog, Castro e Simeone, ben al di sopra della sufficienza anche Nandez, Pellegrini e Cacciatore. Insomma ottima risposta della squadra che doveva dare un segnale di ripresa rispetto alle ultime prestazioni.