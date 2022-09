Si conclude Route 377, il tour estremo in bicicletta attraverso tutti i 377 comuni sardi

Si è conclusa in 16 giorni contro i 14 previsti, Route 377, l’impresa ciclistica voluta da Paolo Massenti, ciclista amatoriale e da Sebastiano Dessanay, musicista, attraverso l’intero territorio della Sardegna.

Route 377 è il percorso ciclabile ad anello di 4200 km e 56000 metri di dislivello positivo che ha toccato tutti i 377 comuni sardi.

Paolo Massenti, classe 1981, assistito da Sebastiano Dessanay alla guida di un veicolo di supporto, ha raggiunto Cagliari – la tappa finale- dove ha consegnato all’amministrazione comunale l’ultima di 377 lettere con la richiesta simbolica di piantare nel proprio territorio uno o più alberi a ricordo della impresa ciclistica.

“Un’esperienza ciclistica, umana, a contatto con la natura “a 377 gradi” spiega Paolo Massenti – “Siamo felici che molte amministrazioni comunali stiano abbracciando il progetto e si siano impegnate a piantare nuovi alberi in Sardegna”.

“Un altro tassello si aggiunge al mio 377 project: Paolo ha ripercorso no-stop l’itinerario fatto da me in precedenza in un anello chiuso. La Route 377 è tracciata, adesso tocca a Sardi e turisti ripercorrerla, godendo di un panorama naturale più ricco”” – ha raccontato Sebastiano Dessanay all’arrivo- ” Siamo felici di aver incassato la promessa di piantare un albero da parte di 30 amministrazioni comunali e di aver piantato 377 palle di semi in tante aree degradate della Sardegna.”

Il Route 377 è nato con lo scopo di istituire un circuito turistico inclusivo percorribile no-stop o a tappe da professionisti, amatori e appassionati della bicicletta e, insieme, sensibilizzare le amministrazioni comunali e i cittadini sulla fragilità dell’ecosistema bosco e degli incendi, piaga che di anno in anno riduce la presenza di alberi in Sardegna.

A questo scopo sono state seminate, lungo il percorso, piccole palle di semi di facile attecchimento, un gesto concreto per rinverdire i territori sardi.

Per sostenere l’iniziativa è stata inoltre attivata una campagna di crowdfunding su Produzioni dal basso che rimarrà attiva fino al 14 settembre. Chi volesse, può contribuire direttamente dal link https://www.produzionidalbasso.com/project/route-377/