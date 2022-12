Sì al restyling della storica chiesa quartese di Sant’Agata, soldi anche per l’ingresso del cimitero

Doppio finanziamento per due edifici molto noti di Quartu, il cimitero e la chiesa di Sant’Agata. La Giunta Milia ha destinato 103mila euro per la manutenzione ordinaria del timpano all’ingresso del camposanto ma, soprattutto, ha stanziato 56mila euro per il ripristino totale della facciata della storica chiesa di Sant’Agata, nella centralissima piazza Azuni, accanto al parco Matteotti. Costruita nel dodicesimo secolo, stile romanico, era stata ricostruita nel 1300. Dopo varie peripezie, agli inizi del Novecento monsignor Virgilio Angioni aveva ottenuto l’ok per fondare, nel convento accanto alla struttura religiosa, un istituto per i bisognosi. Poi i decenni sono passati e la città si è totalmente trasformata. Nell’ex convento hanno sede alcuni uffici comunali e quello del sindaco Graziano Milia, mentre la chiesa di Sant’Agata è amministrata dalla vicina parrocchia di Sant’Elena.

Con i finanziamenti approvati nell’ultima riunione di Giunta, presto gli operai ripareranno tutta la facciata della chiesa. Addio, quindi, alle maxi crepe e ai crolli dell’intonaco.