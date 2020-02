Si affrontano a colpi di “pattadese” in un bar: due denunce a Villanofranca

La furente lite tra due uomini a colpi di pattadese si è innescata oggi in un bar di Villanovranca. La zuffa tra i due sarebbe scaturita da precedenti legati ad atti persecutori di uno dei duellanti nei confronti dell’ex moglie dell’altro. Sul posto per sedare gli animali sono intervenuti i carabinieri della stazione locale dopo la richiesta di allarme al 112 da parte di alcuni cittadini presenti.

I militari sotto la direzione della compagna di Sanluri hanno fermato i due, e una volta stabilità la calma accertato che la discussione fosse nata da rancori legati agli atti persecutori commessi dal più giovane dei due nei confronti della ex moglie dell’altro, per i quali l’Arma aveva già segnalato il fatto lo scorso novembre all’Autorità giudiziaria.

I due, un agricoltore di 52 anni e un impiegato di 54, entrambi del posto, sono stati denunciati per tentate lesioni aggravate con armi, per futili motivi e porto abusivo di coltello. Nel caso del più giovane è stata sequestrata anche una mazza da baseball che teneva nell’auto, mentre all’altro individuo è stata ritirata cautelativamente dai carabinieri una pistola legalmente detenuta in casa.