Si accendono le telecamere della ztl a Cagliari: “Ma controllano solo l’entrata e non l’uscita, così i vincono i furbetti”

Parte in via provvisoria l’attivazione delle telecamere nelle ZTL cittadine con l’accensione dei pannelli a messaggio all’ingresso dei varchi. Ma gli abitanti di Villanova chiedono l’installazione di telecamere anche nelle vie di fuga dai rioni e una nuova regolamentazione degli orari.

In una lettera di Marco Masala, presidente del comitato Vivere a Villanova viene citato l’assessore alla Mobilità Alessio Mereu che ha annunciato la prossima installazione dei varchi in uscita .

Il comitato ricorda l’articolo delle Linee Guida ZTL del Ministero dei Trasporti che suggerisce l’adozione di “ … varchi in uscita, finalizzati a rilevare l’infrazione della circolazione a seguito dell’eventuale elusione del controllo in ingresso e in itinere. Infatti il controllo in itinere ed il controllo in uscita sono maggiormente efficaci quando il regime della ZTL non è permanente, e pertanto il controllo in ingresso potrebbe essere facilmente eluso con un ingresso immediatamente prima dell’inizio della fascia oraria del divieto; parimenti il controllo in uscita potrebbe essere raggirato con un egresso immediatamente dopo la fine del divieto. Pertanto i controlli in ingresso ed in uscita sono complementari ed entrambi efficaci, così come quelli in itinere, interni al perimetro della ZTL.”.

“In tal senso riteniamo di dover considerare le parole dell’Assessore Mereu come un impegno formale alla prossima urgente installazione delle telecamere all’uscita dei varchi delle ZTL”, spiga Masala, “senza che tale futura circostanza debba esimere il Comune dai doverosi controlli a campione, ma sistematici sul territorio finalizzati a verificare – e sanzionare – gli accessi abusivi che di certo non mancheranno.

Ci è infine gradita l’occasione per rinnovare la nostra disponibilità a partecipare ad un tavolo di

rimodulazione ed armonizzazione degli orari delle ZTL, oggi non più adeguati alle mutate condizioni di frequentazione, come peraltro da più parti richiesto ed a Voi già sottoposto in più occasioni”.