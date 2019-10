Shopping in centro a Cagliari, domani apertura straordinaria dei negozi in via Paoli

Il Centro Commerciale Naturale il Distretto di Via Paoli comunica che domani venerdì primo novembre i negozi della via saranno aperti nonostante la festività di Ognissanti, per proporre ai propri clienti una giornata di shopping in una delle vie più eleganti della città