Shomurodov bum bum, il Cagliari di Ranieri soffre ma travolge la Salernitana: Liverani ko

Shomurudov bum bum, il Cagliari di Ranieri soffre ma travolge la Salernitana: Liverani ko. I rossoblù vincono 4-2, è stata una battaglia con la Unipol Domus in festa e i tifosi che saltavano dalla gioia: tre punti che portano il Cagliari fuori dalla zona calda, in quattro partite la squadra si è trasformata. Incredibile doppietta dell’attaccante uzbeko che sfiora anche il terzo gol, bellissime anche le reti di Lapadula e Gaetano. Lo spettro del pareggio si è materializzato dopo i due gol presi nel giro di tre minuti, in vantaggio per tre a zero.

La Salernitana è stata rimessa clamorosamente in gioco dagli errori della difesa rossoblù ed è subentrata la paura. Poi dopo, anche grazie ai cambi di Ranieri che ha rimesso in campo Viola e Azzi, la squadra si è di nuovo assestata e ha piazzato il colpo del ko ancora con Shomurudov, quattro missili per affondare Liverani con la Salernitana ormai spacciata, sull’orlo della retrocessione.

Nel primo tempo Ranieri aveva preparato perfettamente la partita ben sapendo che le squadre di Liverani hanno un pregio e un difetto: attaccano moltissimo ma in pratica non sanno difendere. Gli esperti Fazio e Manolas erano lentissimi e sono stati trafitti da Lapadula, Gaetano e Shomurudov con ripartenze e dribbling in area bellissimi. Ma quel che conta di più è il temperamento della squadra forgiato subito dopo la minaccia delle dimissioni di Ranieri. La squadra ha preso finalmente il carattere del suo allenatore e sono arrivati otto punti in quattro partite. E adesso prima della sosta ci sarà il Monza con tantissimi sardi sugli spalti, anche oggi il pubblico è stato meraviglioso, il dodicesimo uomo in campo come vuole il mister. Che sta per compiere il quinto miracolo nella sua storia del Cagliari e meriterebbe di rimanere ancora per almeno due anni. La classifica finalmente sorride: il Cagliari vola a quota 26 e stacca momentaneamente ben sette squadre. La serie A adesso ce l’abbiamo scolpita nella maglia, onorandola sino all’ultima goccia di sudore.