Shannon Doherty, la bellissima Brenda di Beverly Hills: “Il cancro è tornato, è al quarto stadio”. Brutte notizie sulle condizioni dell’attrice a cui tanti siamo affezionati, è stata lei stesso a rivelarle. “E’ stata la stessa attrice – la ribelle Brenda della serie Beverly Hills 90210 – a rivelarlo ai fan nel corso di un’intervista a Abc. Secondo quanto detto da Shannen, il tumore attualmente è allo stadio 4 ed è ritornato dopo che nel 2017 era in fase di remissione.

Una confessione emozionante, quella di Shannen. “È difficile da digerire. È una pillola amara da ingoiare sotto molti aspetti. Ci sono giorni in cui mi chiedo perché è capitato proprio a me”. In altri giorni invece si chiede perché non a lei. “Chi altri oltre a me merita questo – ha continuato -? Nessuno di noi”, riporta il nostro giornale partner Quotidiano.net.