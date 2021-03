Sfumata la zona bianca in Sardegna: sarà più difficile riaccendere le giostre

Sfumata la zona bianca: sarà più difficile riaccendere le giostre. A Radio CASTEDDU, Gianluigi Mura: “Stamattina siamo scesi in piazza a manifestare, una manifestazione pacifica a livello nazionale. Siamo molto contenti che abbiamo avuto la vicinanza e la solidarietà da parte del comune di Cagliari con il dottor Sorgia delle attività produttive, che ha partecipato e ha parlato. È intervenuta anche Alessandra Zedda, che ha spiegato degli aiuti che la Regione ci ha dato, e don Marco Lai, molto vicino allo spettacolo viaggiante che conosce le difficoltà che abbiamo. La mazzata è che sino al 3 maggio si rischia di rimanere nella zona arancione, rimarremo chiusi e, quindi, sarà sempre più dura per lo spettacolo viaggiante: purtroppo è così, è la realtà noi siamo più di un anno fermi, abbiamo lavorato solo per 30 giorni e poi a sprazzi, qualche apertura e basta. Gli unici aiuti che abbiamo preso sono stati quelli da parte della Regione Sardegna, che ci ha dato un contributo, 600 euro da parte dell’INPS ma qualcosa ci danno e dall’altra ce la riprendono perché, a maggio, dobbiamo pagare la rata dell’INPS”.

Risentite qui l’intervista a Gianluigi Mura del direttore Jacopo Norfo e di Paolo Rapeanu https://www.facebook.com/castedduonline/videos/401296637953958/