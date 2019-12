Sfugge al controllo della polizia municipale: rocambolesco inseguimento tra Villacidro e Pabillonis

Non si è fermato per un controllo della polizia municipale ed è fuggito a bordo di un camper. Rocambolesco inseguimento nel primo pomeriggio partito da Villacidro e conclusosi tra Pabillonis e Sardara. Un uomo di 43 anni, era stato raggiunto dagli agenti per un controllo, ma alla vista di questi si è dato alla fuga.

Ha quindi percorso la strada provinciale 61 a bordo del suo camper senza fermarsi. E’ stato necessario anche l’intervento di due pattuglie dei carabinieri della stazione di Villacidro. Alla fine, con non poche difficoltà, agenti e militari lo hanno bloccato.