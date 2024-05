Sfregia la ex con un coltello  e uccide il padre che ha provato a difenderla. Arrestato 40 enne

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Fabio Limido, geologo di 71 anni, ha tentato di difendere come ha potuto sua figlia Lavinia, 37 anni, dall’ex 40enne Marco Manfinati. L’uomo ha infatti prima aggredito la donna colpendola con un coltello al volto, sfregiandola, e al collo. Poi ha colpito il padre della ex al torace, uccidendolo. L’aggressore, che era già stato denunciato e aveva divieto di avvicinamento, ha aspettato l’ex sotto lo studio del padre, che è poi intervenuto per difenderla, perdendo la vita. La 37enne è ora ricoverata all’ospedale del Circolo di Varese e sarà operata a breve. Manfrinati è stato fermato per omicidio, tentato omicidio e lesioni gravi.