Sfrattata a Quartu dopo 8 affitti non pagati: “Ho una figlia e cinque gatti, aiutatemi”

Otto affitti non pagati, circa ottomila euro che hanno portato i padroni dell’appartamento nel quale vive Gabriela Soleysa, 52enne rumena, sua figlia quattordicenne e cinque gatti a ottenere dal giudice lo sfratto. Dopo un primo rinvio a fine dicembre, ormai la strada è segnata: “Il 10 maggio verrà l’ufficiale giudiziario e cambieranno la serratura. Da un anno sono rimasta purtroppo sola, senza il mio ex marito e col reddito di cittadinanza non sempre arrivato. Proprio con il reddito potevo pagarmi l’affitto mensile”, racconta la donna. “Vendo di mercatini la domenica e anche online, ma non mi basta”. E, al dramma economico e sociale, si aggiunge anche quello sanitario.

“Sbatteranno fuori di casa proprio me, che lotto contro la fibromialgia, una sindrome ansiosa e altre paotolgie per le quali non ho ancora trovato la cura”. La cinquantacinquenne, residente ancora per pochissimi giorni nel rione quartese di Pitz’e Serra, è chiara: “Chi può mi aiuti dandomi soldi o un appartamento. Ci sono tantissime persone che hanno alloggi chiusi. Sono anche disposta a sistemarlo, chiamatemi al +393755449193”.