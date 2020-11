Sfondato il tetto dei cento casi di covid nel Cagliaritano, più di 8mila sardi in isolamento

Sono più di 8mila le persone in isolamento domiciliare in Sardegna: 8506 per la precisione. Nel Cagliaritano secondo i dati di oggi dell’unità di crisi regionale si registrano 101 nuovi positivi nella città metropolitana di Cagliari, per un totale di 2.648 dall’inizio dell’emergenza. Balzo dei contagi anche nella provincia di Nuoro dove si registrano 154 in più in un giorno (totale complessivo 1657), nel Sud Sardegna 96 casi (complessivi 2196), 5.471 (+100) a Sassari.

In totale sono 13.077 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Oggi i dati sono nerissimi: 489 nuovi positivi in 24 ore, 222 rilevati attraverso attività di screening e 267 da sospetto diagnostico. In totale sono stati eseguiti 300.600 tamponi con un incremento di 3.377 test.

Ieri erano 13, oggi si registrano undici decessi (279 in tutto): le vittime, tra i 66 e 91 anni, sono cinque residenti della Città Metropolitana di Cagliari, tre del nord Sardegna, due della provincia di Oristano e una del Sud Sardegna.

Sono invece 403 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (cinque in meno rispetto al dato di ieri), mentre è di 51 (-7) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 3.769 (+99) pazienti guariti, più altri 69 guariti clinicamente.