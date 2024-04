Sfere bianche e luminose tra Portoscuso e Gonnesa: nuovo strano avvistamento nei cieli sardi

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

A darne notizia è il blog che raccoglie le testimonianze di oggetti volanti non identificati, “Ufo Sardegna news”, che di certo non racconta di navicelle a forma di disco volante con a bordo omini verdi o dalle sembianze di lucertola come i famosi “Visitors” giunti sulla terra, ma espone la descrizione, a volte supportata con immagini e video, di luci anomale che volteggiano o si spostano rapidamente in maniera uniforme o casuale in cielo. Fenomeni che molto spesso possono essere ricondotti a fatti conosciuti e dimostrabili ma, altre volte, lasciano gli spettatori con un dubbio, ossia quello di capire cosa siano esattamente. Questo rientra anche nell’ultimo caso segnalato due notti fa alle 3,11 minuti: “Sono alla guida per lavoro e ho visto delle luci muoversi nel cielo”. Il testimone “ci spiega poi che stava transitando sulla provinciale 108 che collega Portoscuso a Gonnesa, denominata “la panoramica “, quando la sua attenzione viene rivolta verso una moltitudine di lucette che si muovevano nel cielo sereno – sparivano e poi riapparivano in un altro punto del cielo, alcune compivano movimenti obliqui, altre rettilinei. Una di queste, la più luminosa, era più bassa delle altre e mi ha colpito il fatto che faceva sempre la stessa traiettoria – ci spiega ancora incredulo il testimone, che si era fermato al lato della strada. Le luci erano in direzione Nord, alcune si vedevano bene altre meno, l’automobilista è rimasto ad osservarle sino alle 03:30 – in mezzo alle luci ho notato il passaggio di un aereo alle 02:15 – ci tiene a precisare – Ero solo sulla strada ma ero in contatto telefonico con mio fratello, che abita ad Iglesias, pure lui è riuscito ad osservarle – . Un avvistamento interessante, che ci ricorda le famose flotillas, osservate in un’altra occasione a Costa Paradiso il 4 settembre dello scorso anno”.