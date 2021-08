A Seulo tutti negativi al Covid i 130 ospiti del matrimonio con un positivo 

Sono a sorpresa tutti negativi i 130 ospiti del matrimonio a Seulo, nel cagliaritano, dove la presenza di un ospite positivo al covid aveva fatto scattare l’allarme, tanto che il sindaco aveva chiuso per precauzione bar e parchi pubblici. Lo screening con i tamponi molecolari era stato effettuato il 3 agosto, a 72 ore dall’eventuale contatto con il contagiato. I cittadini presenti al matrimonio dovranno però essere sottoposti a un nuovo tampone fra 10 giorni, come prevede il protocollo della variante delta: nel frattempo, devono restare tutti in quarantena, come prevede il protocollo. Intanto, il comune fa un appello pro vaccini: “I vaccini funzionano e attenuano di molto le possibilità di contagio bisogna non aver paura di riprendere la vita normale e aver fiducia nella scienza e nella tecnologia, prima o poi il virus arriverà ma ci troverà protetti dal vaccino, non siamo più al marzo 2020, non siamo più senza difese, stiamo sviluppando anticorpi. Chi può si vaccini”.