Seui in piazza per difendere la scuola, la comunità insorge: “Giù le mani dalle nostre classi”

Seui in piazza per difendere la scuola: prosegue la mobilitazione per scongiurare il ridimensionamento degli istituti del territorio. Da giorni studenti, professori e cittadini sono mobilitati per tutelare il diritto allo studio: al grido di “Giù le mani dalla scuola”, la comunità insorge. Anche l’amministrazione comunale appoggia il presidio, istituito da 4 giorni, permanente davanti alle scuole per dire no al piano di dimensionamento scolastico regionale che vedrebbe la perdita dell’autonomia per l’Istituto globale Farci. Se dovesse passare la linea regionale, gli studenti sarebbero costretti a far capo ad una scuola a 50km di distanza e a oltre un’ora di macchina da Seui. La comunità è in rivolta ed è determinata a non perdere anche questo ulteriore presidio statale. Mercoledì 31 gennaio è previsto un consiglio comunale straordinario dei 5 comuni della Barbagia di Seulo a Seui.

