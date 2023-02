Settimo San Pietro, nascono due campi di basket e volley a disposizione di tutti

A Settimo San Pietro sono già in fase avanzata i lavori per la realizzazione di due nuovi piccoli impianti sportivi che saranno presto a disposizione della comunità.

Il primo in zona croce Santa, nella nuova lottizzazione, è un campo da street basket. L’altro è un campo da volley nel cortile della scuola primaria della via San Salvatore, dove è sempre mancato uno spazio per l’attività motoria degli alunni. Gli operai sono già al lavoro e dovrebbero terminare tutto in poche settimane.