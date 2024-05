Settimo San Pietro, investono un gatto e gettano il gps nel suo stesso sangue: “Dov’è finito Riccardo?”

RICCARDO, INVESTITO DAVANTI ALLA SETRAND DI SETTIMO, TOLGONO IL GPS MA DI LUI NESSUNA TRACCIA. Appello a radio zampetta sarda. Sono le ore 16.15, una persona priva di cuore e priva di sentimenti ha investito (e probabilmente ucciso ) questo gatto. Si chiama Riccardo, sino qualche ora prima stava con la sua mamma umana a studiare e ora non sappiamo che fine abbia fatto . Il collare con il localizzatore è stato strappato e buttato nelle sterpaglie non lontane da casa, davanti a una pozza di sangue. Riki non c’è, c’è solo dolore per l’ignoranza di questo individuo che non ha avuto la decenza di lasciare Riki lì dove lo ha investito per dargli un ultimo saluto. Per qualsiasi informazione contattate il 3453342568